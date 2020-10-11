福逸｜左前腿肌腱發過炎 曾三連勝新星不被高廐催迫

今季有不少四歲馬在陣上已紛紛交出好成績，如「勁搏」、「顯心星」和「夢想成金」，牠們都被喻為今季四歲馬系列實力分子。

大家記唔記得高廐「福逸」上季首三戰都全勝，同樣被譽為明日之星。

可惜在第四次出賽時增程初跑1400米遭滑鐵盧，「福逸」之後就似乎被人遺忘。

「福逸」今季已踏入四歲，但就未出賽，操練上亦只限踱步。

從其馬主鄭永安口中得知，此駒腳部肌腱有少許問題（馬會網頁顯示為左前腿肌腱炎），因此高伯新不急於催迫牠，讓問題完全解決才做工夫。

「福逸」論馬絕對有質素，更是高廐今季四歲馬系列的爭分棋子。

既然有期望，所以鄭生亦表示慢慢來，希望馬兒可快些完全康復，然後才再重踏征途。

撰文：關志彬

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