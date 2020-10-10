電訊系陣營｜兄弟變巴打進而fighter 一切來自張氏四昆仲

十分資深的「電訊」系馬主張敬石、張敬山、張敬川和張敬峰養馬多年，四兄弟合共曾有30餘駒在港出賽。

「電訊」系現有七駒參賽，當中包括明日（11日）第八場「電訊巴打」（徐廐）。

於2018年，上述四兄弟與張敬山之子張立人合共五人，組成電訊兄弟團體（Telecom Brothers Syndicate）養馬。

電訊兄弟團體首駒叫「電訊兄弟」（已退役），英文名正是Telecom Brothers，本身在港參賽成績不俗，曾於2018/2019年度三連勝谷草1000米及1200米賽事。

電訊兄弟團體最新賽駒由徐雨石訓練的「電訊巴打」，將在明日（11日）第八場三班1200米在港初出，鞍上人為薛恩。

四歲澳洲自購馬「電訊巴打」英文名字為Telecom Fighters，在港首次評分是68分。

眾所周知，brother近年被譯成中文諧音「巴打」使用，成為潮語之一。

如今「電訊巴打」英文名雖沒有復用brother之名，而用上fighter，但兩字尾音相同，仍算一脈相承。

加上「電訊巴打」父系「鬩牆之戰」，英文名為The Brothers War，亦沾上brother之名。

「電訊巴打」在9月29日曾試泥閘，走勢不俗，明日在港初出跑田草，隨時打響頭炮。

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