胆大威猛｜贏馬姿態令人咋舌 姚本輝：以為場上係高大威猛

馬主李明安先生及夫人旗下「高大威猛」及「胆大威猛」先後於十月交出頭馬，當中後駒於今午（11日）第三場四班1200米大勝掄元。
姚本輝賽後說：「『胆大威猛』今場力壓對手三個馬位，走勢令我以為是現評94分的同主馬『高大威猛』跑，認真看才確定場上作賽的真是『胆大威猛』。」
「『胆大威猛』表現大躍進，是因為馬兒去了從化，當地環境令牠的情緒很放鬆。」
「其實牠的跑法具彈性，並不一定要放頭跑，稍留亦無問題。」
「波健士的英文不太好，有時我和他溝通會有一定難度。」
「不過波仔勝在勤力，工作態度很好，而且很努力嘗試與練馬師溝通。」
「希望他加倍努力學英文，對他長期在港發展會更好。」
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