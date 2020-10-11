R6即場賠率啟示｜嘉才有早飛支持 榮惑太熱就唔抵買

第6場四班1800米：「自然力量」由昨日（10日）開飛2.5倍W大熱到現時回到2.6倍，而位置飛就由開飛2.1倍落到現時1.4倍，WP都有信心支持。

此駒上場季內初出跑較短1600米，閘前重飛3.2倍大熱開跑，可惜後上不及第三，應有損失，今仗重回上季贏馬路程1800米，應可贏馬補數，捧A1兼二重彩膽。

「嘉才」是長途馬，上場跑田草1400米後上第六走光，今仗增程跑1800米啱數，嚟香港前贏2000米大勝六個馬位。

呢匹馬昨日票數有晒早飛，開飛全日最高24倍，落到現時15倍，少咗近一半，位置3.4倍，覺得係有信心喎。

上仗「嘉才」騎師何澤堯今仗揀騎「自然力量」，換上郭能夠晒硬淨。

仲有一點係，何澤堯騎其他馬房馬同呂健威馬串Q，啱晒嘴型，呢條3＋4 Q現時22倍好和味，買埋複式二重彩。

「自然君子」上場雷神手上贏馬，今場換薛恩由過關前12倍落到9倍W，但都放棄。

「榮惑」上場終於有走勢，今仗換潘頓即變熱門，開飛3.2倍W，回到現時4.3倍，位置開飛只得1.4倍，回到現時1.8倍，早飛係有，但如太熱唔抵買。

「牛精輝煌」季內已跑過兩次，長途馬應已收熱身之效，今仗用後勁年（賀銘年）啱數，昨日開飛17倍W，到現時25倍，位置5.4倍就明顯有墊底飛，博佢有三甲。

提供：4嘉才、3自然力量、1牛精輝煌、8榮惑

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