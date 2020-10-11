R1即場賠率啟示｜首飾大聖太熱唔值博 捧Win揀魅力星光

第1場四班1200米：截至今日（11日）中午，獨贏總投注金額約680萬。

昨日（10日）開飛至現時，大熱一直係「首飾大聖」，開飛2.3倍W回到而家2.9倍，佔大約37%，位置徘徊喺1.1至1.4倍。

無可否認票數係反映好大信心，但呢場馬明顯係蜀中無大將，呢隻馬熱到只得2.9倍係過份咗，隻馬有幾叻大家心中有數，今場負磅又重，頂盡三甲。

捧W不如捧「魅力星光」，上場與「首飾大聖」同場，沿途騎師發揮輕描淡寫之下跑第四名，感覺係點到即止，姿態遠比「首飾大聖」好。

昨午開飛票數都好硬淨，開飛4.6倍W落到現時3.2倍，位置更由1.6倍落到現時1.2倍大熱，墊底飛好勁。

今場負磅輕又排好檔，換上擅長跑後上嘅賀銘年，勝望好高，二重彩膽用佢行頭搭「首飾大聖」有12倍相當不俗。

「火旺勝馬」原本係莫雷拉坐騎，但雷神今日停賽而俾番薛恩跑，戰鬥力大打折扣。

不過開飛都有點支持，由最高7.4倍W落到現時6.8倍，但位置2倍就不太有信心，止於一席。

「都柏名駒」今季已跑兩場，但表現冇上季咁準繩。

可能今仗對手比較弱，所以佢昨日都有啲早飛落，由最高9.4倍W落到現時6.1倍，少咗30%，位置1.9倍，反映有信心入三甲，預佢一票。

提供： 8魅力星光、1首飾大聖、2都柏名駒、4火旺勝馬

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