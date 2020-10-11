苗禮德｜頭馬全由賀銘年經手 讚創高峰馬主有耐性

蘇保羅於今午（11日）田草上半場賽事佈下強陣，旗下賽駒獨贏均是十倍以下，然而卻連番令人失望，僅有頭場「火旺勝馬」一駒上名。

不過蘇廐的頹勢無損捧場客信心，第五場四班1400米「三圓䮭路」臨場落飛，取代賀廐「馬爾代夫」成為2.8倍大熱門。

「三圓䮭路」今仗交由郭能操刀，不過沿途領放下於直路力竭墮退，最終蘇廐再輸一匹熱門馬。

今場頭馬落在「創高峰」身上，苗禮德今仗部署縮程效果良佳，在賀銘年胯下由內欄移出中檔衝刺，終點前以短頭位之先，力拒鄭廐「金碧科」來犯開齋而回。

苗禮德憑此駒取得今季第三場頭馬，先前兩Win「路路之星」及「有得精彩」同樣由賀銘年經手，這位法國騎師顯然成為今季苗廐攻擊手。

苗禮德說：「『創高峰』是一匹很不錯的質新馬，以往牠的表現比較反覆，源於馬兒仍未成熟，不懂得競賽為何物。」

「隨著馬兒不斷成長和學習，牠漸學懂甚麼是競賽，如何於陣上表現出應有的水準。」

「牠的血統十分優良，將來可以扳至1600米至1800米。」

「『創高峰』的馬主很有耐性，願意給予時間馬兒成長，我很開心可以為這些好馬主建功。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派86.5及37元，二重彩派897元。

至於第三、四名順序為「戰鬥英雄」及「好友利」。

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