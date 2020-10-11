雙節棍｜感激馬主肯等 方嘉柏：我知道香港養馬費唔平

方嘉柏馬房旺勢持續，今天（11日）憑「雙節棍」增添頭馬進賬。

對於此駒跑至六歲方能出頭，方嘉柏有以下見解：

「『雙節棍』從新西蘭運港服役，由於有延誤，需要八個月才可以運來港，馬兒來港後又需要時間適應水土，我非常感謝馬主願意給予耐性。」

「我對待一班馬及五班馬的態度如一，都是盡全力去訓練，希望可以贏馬作交代，畢竟在港養馬的支出不便宜，我希望可令廐內每一位馬主開心。」

『雙節棍』雖然已經六歲，但出賽次數不多，里程未盡，我認為牠升上第四班仍具競爭力。」

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