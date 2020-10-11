沙田馬場｜北極光順利出現 賀賢跑大場連贏至第四日

今天（11日）的沙田日賽，第二場第四班1400米仍然屬出馬較少場合，剛周五（9日）退出埋「金地飛客」（文家良馬房），只餘八駒參賽。

掛頭牌之「北極光」雖然要負133磅頂磅出賽，但對手實在無多，由開飛起大熱門地位從未動搖，最終被捧至1.7倍開跑。

結果此駒在潘頓胯下沿途跟守在第四位，入直路拉出中檔望空衝刺便奠定勝局。

練馬師賀賢對上三次田戰分別勝出「前進」、「福多寶」及「霹靂狂龍」，今期延續勝勢。

雖然一面倒熱Win「北極光」順利開出，但跑獲二、三名卻屬冷門馬28倍的「深愛」（葉楚航馬房）與148倍「富存英雄」（高伯新馬房）。

熱頭冷腳之下，第二場三重彩派彩逾五千元，而二重彩則派190元。

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