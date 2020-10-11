布文｜再度被罰停賽十日 無緣角逐覺士盾

澳洲冠軍級騎師布文，自七月尾因危險策騎致艾擎斯墮馬被罰停賽六星期後，屢屢面臨停賽危機。

昨（10日）晚舉行一級賽考菲爾德堅尼，布文策騎King’s Legacy僅跑獲第九名。

然而賽後布文被裁定干擾他駒犯規，因而須停賽十個賽事日。

原定騎者會夥拍「龍子爵」角逐覺士盾，不過現時須換人出賽。

布文於9月尾策騎應屆金拖鞋大賽盟主Farnan出戰二級賽Run To The Rose，被指未盡力為座騎爭取最佳名次，而被判罰停賽二十日。

騎者其後上訴得直免於被罰，不過今次布文則難逃一劫了。

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