日本賽馬｜馬主絲綢會雙喜臨門 戰舞者耀滿瓶齊贏G2

日本馬壇下半季大賽稍後時間陸續上演，今午（11日）當地分別在東京競馬場和京都競馬場，上演二級賽1800米每日王冠及2400米京都大賞典。

當中，知名馬主絲綢會（Silk Racing Co Ltd）分途出擊，「戰舞者」角逐每日王冠，「耀滿瓶」及Mondo Intero則爭京都大賞典。

「戰舞者」今仗首次挑戰年長馬，不過賽前馬迷對牠信心十足，開跑賠率熱至1.3倍。

結果這匹星級三歲馬在李慕華胯下不負眾望，最終以輕鬆姿態大勝獨擅於東京競馬場角逐的「大和卡尼」三個馬位掄元。

「戰舞者」六戰累積四冠兩亞，兩次敗仗均不敵六戰未逢敵手、將於10月25日挑戰日本三歲三冠王「鐵鳥翱天」。

至於應屆香港瓶盟主「耀滿瓶」角逐京都大賞典，今場由川田將雅操刀。

「耀滿瓶」沿途留守中游位置，直路力抗大熱門「神業」衝刺奪魁而回，絲綢會亦就此包辦全日兩項大賽勝利。

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