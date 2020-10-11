玄來有機｜蘇保羅馬房轉旺 三圓䮭路值得捧場（唐碧霞）

眾所周知香港人熱愛投資，投資的種類多不勝數，例如樓宇買賣、車位買賣等等，近來更有新興的迷你倉庫買賣。

有見及此，筆者是次會與大家分享容易投資獲利的面相特徵。

首先我們要觀察眼睛，眼有神者，即眼睛堅定有神采，眼珠黑白分明（有反光之象），代表為人決斷力強、處事果斷，為人足智多謀，在投資方面從不會猶豫不決。

在眼運35歲至40歲期間，運氣較佳，並且容易投資獲利，不論在股票市場、樓市均會有所斬獲。

「眉為臣、眼為君」，若面相中的眉眼配合得好，更能在30歲至40歲期間「行大運」！想知道自己是否有運行，便馬上拿鏡子出來照一下吧。

今期（11日）財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

幸運顏色為黑色、藍色、灰色、黃色及啡色的綵衣，幸運數字為1、5、6、10。

沙田日馬第五場四班1400米，來自蘇保羅馬房的「三圓䮭路」值得捧場。

以蘇保羅的八字，踏入農曆九月，運勢會有所好轉，馬房表現會較上月有所提升。

「三圓䮭路」自從轉投蘇廐以來，跑得一冠三亞一季三第五，未失過獎金名次。

上次季內初出轉彎走外疊蝕位，步速先慢後快，加大了「三圓䮭路」走外疊的難度。

在如此差的形勢之下，此駒當時只落敗兩個馬位而回，表現不錯，今場有力爭勝。

撰文：唐碧霞

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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