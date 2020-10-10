馬會CEO推介｜不是冤家不聚頭 寶成智勝幸運快車搶尾糊

馬會CEO應家柏在其網誌說，周日（11日）沙田十場賽事中，尾場二班1200米應是較受注目的賽事，多匹具潛質的年輕短途新星列陣。

預期早段步速正常，「團結精神」、「寶成智勝」及「道道」均會搶放，而「加州雷電」、「幸運快車」及「明駿之星」會緊跟三匹放頭馬之後。

「寶成智勝」上季三歲時陣上展現優厚潛質，上仗季內初出跑過一仗後，狀態可望進一步提升。

牠今仗面對一眾強手，需於梁家俊胯下交出最佳水準方可言勝，論機會應是此賽其一爭勝及三甲之選。

「幸運快車」上仗與「寶成智勝」同場上陣，前駒成功克服11檔及沿途居中外疊的不利形勢，於末段締造高速，後上擊敗「寶成智勝」掄元。

今仗「幸運快車」排檔轉佳，將自2檔起步，狀態亦正處高位，今次於何澤堯胯下其勝望及上名機會甚大。

其餘參賽馬中，「知道必勝」及「健快聯盟」均會於直路上追前收復失地，兩駒亦具位望。

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