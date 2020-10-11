R3即場賠率啟示｜醒目再臨大熱硬淨 加州嶺域有權殺晒

第3場四班1200米：大熱門居然係「醒目再臨」，昨日（10日）開飛4倍W與目前相同，位置開飛1.1倍，回到現時1.5倍合理水位，明顯有早飛。

此駒上場田草1200米，閘前落到12倍，以全場最快末段21.92秒後上第四。

今仗再跑同程，換上硬淨嘅巴度似係想收復前失，WP之選。

「全中」為蘇保羅馬房質新馬，上季六月尾跑田草1200米，139倍後上第三表現走光，之後無再上陣。

此駒7月中喺從化開操，埋門試兩課大閘輕鬆一放到底，操練準備就緒。

今仗用何澤堯配搭新鮮，昨日開飛4.6倍W，現時獨贏賠率企硬，反映幕後信心十足，係今場「醒目再臨」最強對手之一。

「加州嶺域」今季已跑兩次，初出谷草1200米，即使為馬房副車，仍然後上跑第五名，已經有走勢。

上場轉跑田草1400米後上跑第六名，賽後獲减2分。

此駒今仗落四班縮程角逐田草1200米，睇昨日票數有心出擊，開飛4.7倍熱得離奇，現時回到7.2倍冇咁顯眼仲好，位置2.7倍可以再熱啲！

70分自購馬「加州嶺域」減到現時59分應有著數，今場可以贏晒，博A2。

「胆大威猛」上季曾跑同程大勝，可惜之後兩仗表現不似如期，今季重上從化操練，賽前狀態一般，配搭又奇怪。

昨日票數4.3倍W比預期少，但位置飛就勁嘅，開飛2倍，去到六點一下打到落去1.3倍。

以當時63萬位置投注金額嚟講，呢注飛應大約10萬，現時回到1.9倍，感覺位望較濃。

「富存大師」上場熱門輸咗，今場即變成12倍半冷，3倍位置都有啲墊底飛，三重彩、四重彩可預一票。

提供：1加州嶺域、8醒目再臨、6全中、3富存大師

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