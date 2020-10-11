胆大威猛｜又試從化回港即大捷 馬主話隻馬上咗去更開心

沙田馬場今午（11日）第三場四班1200米，姚本輝旗下「胆大威猛」開跑前落飛取代賢廐「醒目再臨」成為大熱門。

結果「胆大威猛」不負眾望，在波健士胯下沿途領放，直路發力掟甩餘駒奠定勝局，贏亞軍「創科先鋒」三個馬位。

姚本輝早前在唞暑期內將「胆大威猛」送上從化訓練，上季此駒於6月7日角逐同班同程賽事以4.5馬位輕鬆掄元，賽前亦曾北上操練。

然而上季最後兩仗的操練留在香港，結果立即走樣落敗，可見此駒賽前留在從化操練，其競賽能力能夠大幅提升。

「胆大威猛」馬主李明安夫婦繼10.1賽事日「高大威猛」後，再憑此駒揚威凱旋門。

李明安說：「『胆大威猛』上季仍然未成熟，加上不太適應香港水土。」

「聽姚本輝說，牠上了從化後，馬兒比之前更開心，可能因此今季有好表現。」

波健士自從谷草開鑼日（9月9日）後策騎「同盟力量」及「玩具達人」後，再未獲得姚本輝支持。

今仗憑「胆大威猛」取勝，二人日後有望加強合作。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派34.5及18元，二重彩派322元。

至於第二至四名順序為「創科先鋒」、「加州嶺域」及「醒目再臨」。

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