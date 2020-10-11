北極光｜具備2000米氣量 賀賢：牠仍需要多多學習

賀賢以往予人印象是季尾成績會較季初為佳，但今季初練者卻積極搶攻，馬季開鑼至今個多月，賀廐已取得7場頭馬，成績令人鼓舞。

旗下「北極光」出道4戰未失過三甲，獲2冠1亞1季，表現準繩，賀賢表示這匹4歲馬仍須再學習。

他說：「『北極光』一直給予我的感覺是適宜跑更長的途程，從馬匹血統來說，牠應具有一哩，甚至是2000米的氣量。」

「由於牠仍很年輕，有時走來搶口，所以我安排牠在港服役初期跑較短的路程，上場跑田草1200米，末段遲遲始撻着得第三，近期我教導牠學習放鬆去跑，效果不錯。」

「我認為是時候安排『北極光』增程跑1400米，只要牠再進一步放鬆情緒，將來有力跑更長的途程。」

「『北極光』質素不俗，目前仍有很多東西需要學習，今場增程跑1400米更合發揮，加上排一檔好跑。」

「馬兒服役至今一直表現穩定，只要牠更為成長，以及學懂更放鬆，有望交出進一步表現。」賀賢續說。

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