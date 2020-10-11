榮智健父子馬主｜疾風明駒枕戈待旦 幸運快車乘勝追擊

資深兼知名馬主榮智健在上世紀90年代曾在香港馬圈叱咤一時，愛駒「活力先生」同「奔騰」先後做過馬王。

榮生之後曾有一段時間較少養馬，但近年佢又再次喺馬圈活躍起來，佢位公子榮明棣上季都開始養馬。

今日（11日）在沙田馬場呢對父子各自有馬上陣，分別係第九場「疾風明駒」及第十場「幸運快車」，好彩嘅話，榮家食出最尾口孖寶都唔奇。

榮智健名下匹「幸運快車」，上季出道兩戰二班1200米都得季軍，贏唔到只係機遇未到，今季馬匹轉四歲更成熟，季內初出即喺同程後上冚贏「知道必勝」，證明係真材實料。

「幸運快車」今日撞正莫雷拉及贏馬功臣田泰安停賽，換上華將一哥何澤堯接手，配搭依然硬淨，仲執到2檔靚位，添食應該冇難度。

至於三班自購馬「疾風明駒」，上場在港初出跑1200米得第七，輸畀四歲新星「顯心星」四個幾馬位，末段造22秒51全場第二最快時間，睇追勢增程會仲啱腳法。

今次跑1400米強配巴度，可為馬主二代榮明棣贏出首場頭馬。

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