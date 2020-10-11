沙田日賽｜大熱門前六場佔一半Win 姚本輝隨時大豐收

沙田馬場今午（11日）風和日麗下跑草地日馬，前六場賽事過後，大熱門取得五成勝出率，純跑位置而不勝的卻沒有。

在該六場賽事贏馬的大熱門，計為第二場「北極光」、第三場「胆大威猛」及第六場「自然力量」。

當中，前駒出自賀賢旗下，後兩駒皆由姚本輝馬房訓練。

經此一役，姚廐季內增至有六Win，其中一半來自大熱門，當中包括上述兩駒及「高大威猛」。

姚廐在今午尾四場賽事各出一駒，依次是「醒臣」、「年年豐收」、「精簡最好」及「寶成智勝」。

雖然牠們暫都不是大熱門，但以馬房暫時走勢而言，當中隨時會有王者興，以替姚本輝錄得季內首次帽子戲法。

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