莫雷拉｜近日停賽晨操唔見影 馬圈流傳雷神有傷在身

莫雷拉今期（11日）繼續停賽，但關於佢嘅新聞就陸續有來，早幾日試閘唔見人，就連蔡廐頂級短途良駒「旺蝦王」都要由田泰安代勞出試。

雷神近幾日亦冇出席晨操，馬圈流傳佢嘅髖部有些少傷患，係新傷定係舊患就不得而知，騎者趁呢個兩期停賽決定休息，好好調理一下身體，好讓下期以最佳狀態復出。

究竟呢單傳聞係真定假，相信要等當事人復操後解答。

莫雷拉坐馬監，好幾匹原本由佢壓陣嘅賽駒換人，好似尾場隻「寶成智勝」督改配本地薑梁家俊，可能變成Derek爭取成績嘅大好良機。

仲有頭場四班1200米嘅「火旺勝馬」，上季尾初出角逐同班同程，喺薛恩胯下以88倍大冷門身入剷入一席季軍，頭馬「會長之星」升上三班都可以上名，亞軍「金莊令」亦係質素唔錯嘅年輕賽駒。

雖然薛恩呢場發揮得好，但今場「火旺勝馬」繼續由佢壓陣並非理所當然，呢匹四歲馬早就被莫雷拉睇中，上月已親自試咗兩課大閘，點知撞正騎者呢期停賽，結果薛恩失而復得，再次獲得呢匹蘇廐馬嘅帥權。

弱勢騎師難得有實力馬出賽，加上呢場只得9匹馬上陣，「合金皇」、「福星高照」同「紅旗飛翔」等對手都從未喺陣上交過具威脅嘅走勢。

薛恩早前憑「霹靂狂龍」打破悶局後，曾表示自己嘅偶像就係雷神，仲一直留意佢出賽嘅跑法，從中學習，如果「火旺勝馬」今日贏馬的話，睇嚟佢更加要多謝雷神揀呢期停賽。

文：林湛穎

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