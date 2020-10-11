潘頓｜騎足十場只贏最熱嗰隻 馬迷話榮惑直路跟馬尾跑離譜

莫雷拉及田泰安這天（11日）繼續停賽，焦點順理成章落在潘頓身上，不過他卻成為「另類焦點」。

潘頓今次幾乎一人獨大，騎足十場之餘，座騎更匹匹都是牌面分子。

奈何跑足全日，他只贏一匹不足兩倍Win的「北極光」（第二場），其餘「首飾大聖」、「馬爾代夫」、「榮惑」、「悅跑得」、「善傳萬里」及「元朗之星」均輸至三甲不入，捧場客無不焦頭爛額。

尤其是第六場四班1800米「榮惑」，潘頓排1檔起步沿途慳位，直路竟然只在前面三駒「福善」、「榮冠大道」及「自然君子」之後跟跑，猶如等運到那樣！

作為一位專業騎師。潘頓當時有責任主動地嘗試轉移跑線，以讓座騎有機會望空衝刺，惟他當時一直緊扣韁繩，絲毫沒有考慮過抄出外疊望空。

誠如馬迷表示「榮惑」當時跑到末段，即使在前列馬匹跑離後，潘頓仍是按韁不動地守在「榮冠大道」腎部後面，臨過終點前才輕輕推騎了幾步。

馬迷又指潘頓當時幾乎等於全條直路沒有真正催策過，更遑論落鞭力策，其表現完全偏離一位專業甚至冠軍級騎師應有之義，情況非常離譜！

以往潘頓搏殺時，經常早在轉彎時已將座騎提早移至外疊望空，以確保在直路上有足夠空間及時間發力上前。

如今他對「榮惑」的騎法，卻有違本身一貫水平，難怪賽後惹來大批網民在網上討論區口誅筆伐。

除在陣上發揮未如人意外，潘頓第五場騎「馬爾代夫」過終點後幾乎被拋下，狀甚狼狽。

他於上次（4日）日馬策「天作之合」返凱旋門時亦被拋下，短期內第二次出現類似情況，反映近日的潘頓似乎有些心不在焉兼狀態不足。

知名評馬人陳華棟說：「前面只得三隻馬，『榮惑』全程跟實『榮冠大道』當然冇位出！」

「潘頓跑這匹「榮惑」，對投注者絕不公道，馬會標榜絕對要保障投注者的利益，潘頓根本沒有顧及投注者的利益。」

「還有朋友表示此駒馬主有到場，見到（潘頓這樣跑）應該激到嘔血。」

馬迷黃先生表示：「潘頓末段處理『榮惑』的手法真讓人嘆為觀止，簡直讓人無話可說。」

更令馬迷洩氣的是馬會賽後報告第六場，關於「榮惑」直路競跑情況，只作以下蜻蜓點水式描述：

「跑過四百米處時，『自然君子』被『榮惑』碰撞，當時『榮惑』嘗試自『榮冠大道』之後向外移出以望空。」

「其後，『榮惑』在『榮冠大道』與『自然君子』之間未能推進之際收慢避開『榮冠大道』的後蹄，當時該處空位不足。」

「『榮惑』未能望空直至接近終點線，因而未能施為。」

同場賽後報告其後被馬會加入以下字句：

「潘頓表示，他獲解釋『榮惑』是匹均速馬，並獲強調盡量不要令該駒步韻受窒礙。」

「他說，座騎在『榮冠大道』與『自然君子』之間未能推進時，他將須大力約束座騎才能移至『自然君子』外側，因為他在無路可上之際僅落後該駒短距離。」

「他說，因此他等待並預期『榮冠大道』或『自然君子』其中一駒將轉換跑線，又或者『自然君子』將轉弱得足以讓座騎推進至『榮冠大道』外側。」

「他說，最終上述兩種情況都沒有發生，這導致座騎未能施為。」

無論如何，馬迷整體仍是對潘頓的騎法

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