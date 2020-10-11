R9即場賠率啟示｜騎練聯手贏完馬 快馬飛馳即有過關飛

第9場三班1400米：「元朗之星」熱得非常誇張，昨日（10日）開飛2.3倍W，1.2倍P，去到現時2.7倍W，1.6倍P，好重飛吓，信心好似爆晒棚。

但始終要負重磅，又排外檔，咁嘅賠率買W就一定唔抵，三甲可以預番，話晒上場跑同程第二，水準算高。

「疾風明駒」上場75倍齋跑最後200米，走勢洶湧，走光啦！

今仗增程，練馬師一慣作風，睇隔夜票數就已被受注目。

此駒開飛23倍，落到現時9.9倍，位置開飛3倍過外，到晚上六點，一注買落變大熱1.5倍，以當時46萬位置飛嚟講，呢注應大約10萬，早飛有晒，信不信由你。

「嘉應精彩」係非常多飛，昨日開飛，位置只得1.4倍，不過現時就回到2倍，怪怪地，現時6.2倍W，比預期熱咗啲，賽前試閘都唔錯嘅，不過感覺又唔係贏得，三甲囉！

「精簡最好」7.1倍W，2.8倍P，冇乜信心。

「長長友」11倍W，3倍位置，就反而有些少早飛。

「快馬飛馳」因騎練剛在第八場合作勝出「健康愉快」，騎者全日更已起孖，所以由過關前23倍W，落到現時14倍W。

提供：5疾風明駒、1元朗之星、12嘉應精彩、4長長友

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