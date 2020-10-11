賽後報告｜善傳萬里甩咗隻鞋 周俊樂停賽兩日＋15000元

第1場第四班1200米：趨近二百米處時，「都柏名駒」被黃皓楠（「合金皇」）的馬鞭擊中鼻部。

跑過二百米處時，「魅力星光」收慢避開「陽剛武士」（郭能）的後蹄，當時「陽剛武士」在催策下向內斜跑。

小組告誡郭能，在類似情況下必須加倍小心。

第2場第四班1400米：末段，「星夢帝國」在「愛逍遙」的外側緊迫競跑，而「愛逍遙」相應在「富存英雄」（見習騎師黃俊）外側緊迫競跑，「富存英雄」則在催策下向外斜跑。

小組告誡見習騎師黃俊，他應較今次更早停止催策並修正座騎。

「星夢帝國」因而於最後五十米未能被全力催策。

第3場第四班1200米：獸醫於賽後立即檢查「八心之威」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往亦有此毛病報告。

第4場第五班1600米：跑過五百米處時，「旺舖必星」被「雙節棍」（何澤堯）碰撞及帶出較外疊，當時「雙節棍」在「進優」之後處於窘境，繼而向外移出避開該駒的後蹄。

小組告誡何澤堯，他曾數度在向外移出以望空時對外側馬匹造成壓迫。

小組告誡何澤堯，他在類似情況下須小心，確保盡可能避免觸碰其他馬匹。

第5場第四班1400米：見習騎師周俊樂（「金碧科」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣他在跑過終點時在力策座騎之際容許座騎向內斜跑，導致「超跑王」受擠迫及被帶向內跑，造成「馬爾代夫」於跑過終點後須大力勒避及在被帶向內跑壓向「好友利」的後軀之際失蹄，而「好友利」也嚴重失去平衡。

小組判罰見習騎師周俊樂由十一月八日星期日開始停賽，直至十一月十二日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

此外，見習騎師周俊樂被罰款一萬五千元。

第6場第四班1800米：接近六百米處時，「開心日子」在「活力寶駒」的內側受擠迫之際收慢，當時「活力寶駒」在推進至「嘉才」內側的窄位後，在該駒內側處於窘境，而「嘉才」則稍微向內斜跑。其後，「開心日子」急促墮退。

獸醫於賽後立即檢查「開心日子」，發現該駒心律不正常。

「開心日子」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場第三班1200米：跑過五十米處時，郭能（「醒目勇駒」）左邊韁繩脫手。

獸醫於賽後立即檢查「合衷共濟」，並無發現任何明顯異常之處。

獸醫於賽後立即檢查「行雲流水」，並無發現任何明顯異常之處。

第8場第三班1200米：「善傳萬里」於八百五十米處失去右後蹄的蹄鐵。

潘頓解釋，他獲指示讓「善傳萬里」取得遮擋，認為會居於中間之後位置。

他說，座騎出閘十分迅速，他起初嘗試利用這優勢催策座騎上前，但座騎的前速不足以超越內側馬匹，他遂於趨近千一米處時收慢座騎以取得遮擋，而這符合策騎指示。

第9場第三班1400米：趨近千一米處時，「嘉應精彩」被「元朗之星」（潘頓）帶向內跑後一度在「精簡最好」的後蹄外側處於窘境，「元朗之星」繼而向外移出以紓緩對「嘉應精彩」的緊迫。

小組告誡潘頓，在類似情況下必須加倍小心。

「赤火驍龍」於趨近九百米處時失去右前蹄的蹄鐵。

第10場第二班1200米：小組告訴見習騎師黃俊（「星運男爵」），他的解釋將被載入報告，然而仍告誡他，當「寶成智勝」與「加州雷電」之間的空位於過了三百米處後看似正消失時，最佳選擇顯然是將「星運男爵」移至「加州雷電」外側，因為該駒與「健快聯盟」之間有充足空位讓「星運男爵」推進。

小組進一步告誡他，他應確保將座騎置於可盡早上前以望空的位置，為座騎提供最佳機會於末段竭盡所能衝刺。

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