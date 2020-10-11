健康愉快｜史卓豐贏2檔馬孖寶 羅富全10月份未斷纜

今天（11日）沙田日賽一項特色，就是不少騎練贏馬均打孖上，如馬房方面有姚火輝起孖，騎師更有三人取得兩捷佳績。

繼何澤堯、波健士先後雙喜臨門，史卓豐亦不甘後人，於第八場三班1200米，以羅富全馬房四歲澳洲自購馬「健康愉快」再下一城。

連同頭場勝出文家良馬房「都柏名駒」，史卓豐自製一口2檔馬孖寶，打造10月份單日代表作。

羅富全成績穩步上揚，亦在10月份連勝四日未繼纜。

四歲的「健康愉快」為季內首匹一出即贏的自購馬，今仗縱使負133磅頂磅上陣，依然能施展凌厲後勁，後上一攻而破。

羅富全賽後說：「『健康愉快』因為疫情關係，比預期較遲來港，幸而牠抵港後，狀態來得很快，很適應水土。」

「史卓豐賽後對我表示，很少馬在港初出負133磅一出即勝，而且過程十分輕鬆，應該是很有質素的馬匹。」

「『健康愉快』抵港後，由史卓豐試閘及操練，騎者指出牠跑1400米亦可應付，希望馬匹保持進度，繼續交出表現。」

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至於跑獲第二至四名依次為「利害了」、「共同勝利」與「善傳萬里」。

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