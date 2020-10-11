R7即場賠率啟示｜悦跑得換人熱上加熱 南區有位置飛好硬淨

第7場三班1200米：「悦跑得」上場僅輸俾明星馬「夢想成金」半個馬位，高水準演出，今仗田泰安停賽用潘頓，就熱上加熱。

此駒昨日（10日）開飛2.6倍W，輕輕落到現時2.3倍。位置飛就開飛1.7倍，到三點變1倍，六點回少少到1.3倍，到現時1.4倍合理水位，睇飛就信心好大，可以取得嚟香港首勝仗，唯一擔心係檔位，希望沿途際遇好啲，A1啦。

「南區有」今仗係起香港首仗，睇隔晚票數就似想一出即勝，開飛6.3倍W，落到現時5.6倍，位置一開飛就同悦跑得並頭大熱1.7倍，現時1.8倍好硬淨。

呢匹馬外地六出四勝，賽前備戰積極，升火待發，現時4＋8呢條連贏有9.3倍又幾唔錯喎。

「醒臣」季內兩跑泥地1200米都跑第二，表現唔錯。

此駒今仗轉跑草地，隔晚票數比跑草地更熱，開飛只得7.7倍W，現時落到6.8倍，位置就一直徘徊起2.1至2.7倍之間，有啲早飛支持，始終外地係跑慣草地，今仗有驚喜表現絕不出奇。

「行雲流水」上仗田草1200米強組跑第四，今仗再跑同程可惜排最外檔。

這駒昨日開飛全日最高19倍W，過咗一小時落到11倍到現時14倍，位置3.1倍都有啲早飛，睇形勢會好難跑！

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