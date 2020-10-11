R8即場賠率啟示｜簹多福隔夜已有信心飛 利害了預番一票

第8場三班1200米：「平海掌星」昨日（10日）開飛4.1倍W，回到現時4.2倍，唔算係好有信心，但位置飛就硬淨好多，開飛1.4倍P係多飛，現時1.9倍依然大熱，似三甲穩陣啲。

「健康愉快」嚟港首仗，開飛12倍W企硬，現時落到11倍，位置4.2倍，有信心早飛。

「簹多福」上仗20倍跑同程第四表現唔差，今仗原裝配搭再戰同程，隔夜票數話你今仗有信心，開飛全日最高6.7倍，落到現時4.5倍，直迫大熱地位，位置1.5倍，信佢呢場開齋。

「年年豐收」上仗谷草1000米，大熱影相離奇跑第五，今仗重返沙田跑贏馬路程，即由大熱變成有5.4倍W分頭，2.6倍P，呢個賠率應有更好演出，可博吓2＋8呢條Q，現時有17倍。

「利害了」昨日開飛，位置只得1.1倍比較特别，不過好快就回返上1.9倍，現時2.1倍P，而W就由昨日最高9.4倍回到現時10倍，有些少墊底飛，可預一票。

提供：2簹多福、8年年豐收、4利害了、6平海掌星

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