紀利雄星｜啡格Win再度得手 蔡明紹十月未斷纜

今午（11日）田草日賽，潘頓騎師王備受熱捧，賽前騎師王更熱至1.3倍。

不過這位應屆冠軍騎師自第五場策「馬爾代夫」險釀成墮馬意外後，手風急轉直下，第七、八場兩匹大熱門均三甲不入。

今仗潘頓策文廐「元朗之星」繼續被捧成2.9倍大熱，結果馬兒沿途跟隨放頭馬競跑，於直路無以為繼再度倒灶而回。

沈集成馬房「紀利雄星」賽前大幅落飛至5.3倍，結果此駒於直路早早透出，彈甩亞軍「禪勝寶駒」兩馬位贏馬。

此駒鞍上人蔡明紹踏入十月手風大順，連續四期均交出頭馬未斷纜，目前只有騎師潘頓及練馬師羅富全與方嘉柏同時保持此紀錄。

截至本場賽事，今日共有三匹賽駒獨贏着啡格，第七場「嘉應精英」及今場「紀利雄星」均凱旋而歸。

至於「紀利雄星」則季內出賽第二仗成績特佳，服役三季次仗獲兩冠一亞全入Q佳績。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派53.5及24元，二重彩派2,143元。

第三至四名順序為「電子群星」及「疾風明駒」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199