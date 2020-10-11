R4即場賠率啟示｜睇飛亂局一場 種福者睇飛好有信心

第4場五班1600米：睇隔夜飛就反映到係亂局一場！

大熱門由昨日（10日）到現時，都係「輝煌巨星」，開飛4.9倍W，輕輕回到現時5倍，位置開飛2.1倍，試過落到1.7倍，現時就回到2.2倍，信心唔算好大，始終係處女馬，但呢匹低班馬，演出算穩定，應有三甲嘅！

票數比較特別可數到「進優」，呢匹馬跑咗六場，場場獨贏百幾二百倍，上場季內初出跑田草1400米，居然有點走勢，133倍跑過第八名輸6個跑馬位。

此駒今仗增程，換人，轉配備，昨日開飛居然只得25倍W，以為睇錯，現時30倍，位置飛起六點時，一注由5.5倍打到落3.9倍，以當時93萬位置飛嚟講，呢注大約為5至7萬，雖然整體嚟講唔算好多，但WP都有墊底飛，今仗可留意。

「智理共想」開飛只得4.8倍W，現時大熱門4.5倍，位置冷到有2.1倍，似冇信心喎。

「皮具之星」上場田草1400米，23倍後上第四，走勢悅目，今仗增程，換史卓豐騎，昨日開飛最高8.6倍W，現時落到7.4倍，位置2.7倍係有早飛到，博佢進步入三甲。

「種福者」上仗季內初出角逐田草1400米，跑第三初入三甲唔錯，今仗賀銘年揀騎，排好檔有利佢跟前跑法。

依匹馬昨日開飛11倍W，去到晚上12點前都企定10倍，但去到凌晨1點，W由10倍落到8.7倍，位置亦都由3.7倍落到2.5倍，呢一注係買WP，以當時146萬位置飛嚟講，估計呢注大約15萬WP，反映有信心贏馬，博A2。

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