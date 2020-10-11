R5即場賠率啟示｜三圓䮭路獨贏企穩 超跑王可以博冷

第5場四班1400米：三T次關重心場次，但編咗一場只得九匹馬參賽嘅賽事，應該冇想像中咁簡單！

票數最勁就係「馬爾代夫」，上季只跑兩次，係薛恩手上最叻第四名，冇乜特别。

此駒今仗強配潘頓，即時變成大熱，昨日（10日）開飛3.1倍W，全日冇大上落，現時2.5倍反映信心都有但唔強，位置開飛2倍較冷因當時「金碧科」位置只得1.1倍。

但去到3點，已落到1.5倍，跟住全日維持1.8倍，落啲飛會好啲，賽前試閘都靚，可爭但不穩。

「金碧科」上場跑同程搏失，明顯係騎功分野。

呢匹馬今仗用周俊樂減10磅跑一定有着數，隔夜飛都盡顯信心，4.6倍W，1.4倍P，但上場搏失，今場如太熱又未必咁好。

「三圓䮭路」又係田草專家，上場初出跑同程，因排外檔蝕位甚多，後上第五可收貨，今仗馬少跑兼排好檔好跑到極。

所以此駒隔晚位置大熱1.5倍，獨贏企穩4.5至5.3倍之間，睇飛三甲好穩陣。

扒冷可吼「超跑王」，上季70分自購馬，共出賽九次，場場冷門，毫無表現。

依匹馬上仗季內初出跑同程只得16有飛，跑落有進步，第六名距離頭馬只係個半馬位有驚喜。

今仗轉用史卓豐，騎練合作上星期爆半冷「千金一諾」替馬房開齋，昨日獨贏開飛到現時24至25倍，少少墊底飛啦，可博冷。

可以吼吓4＋5＋7呢個單T組合，有41倍抵買。

提供：5三圓䮭路、4馬爾代夫、7超跑王、1金碧科

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