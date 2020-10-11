二重彩推介｜疫情下冇得去旅行 追北極光玩馬爾代夫

許多島國都是港人熱愛的旅遊點，喜愛吃喝玩樂的去日本。感受陽光與海灘會去馬爾代夫。有意欣賞大自然奇景的又會去冰島看北極光。

無奈現時世界各地疫情肆虐，令背包客苦無遠遊機會。

不要緊，周日（11日）沙田馬場有機會給大家望梅止渴一解旅遊癮。

第二場四班1400米「北極光」實是好選擇，有一個數據先與大家分享，就是賀賢與潘頓今季四匹合作馬全部跑入獎金名次，其中兩匹更成功取勝。

故此從未脫離三甲的「北極光」，再次交到潘頓手上，值得重視。

至於配腳方面，「星夢帝國」剛賽取亞軍有水準可捧。「紅衣震撼」用上手風大順的巴度有機會。「是必飛飛」有好狀態可以一爭。

第五場四班1400米，「馬爾代夫」有力闖入三甲。此駒跑兩次取第四及第六名，經暑期後更見進步，換上潘頓威力提升不少。

「金碧科」夠準可再接近。「戰鬥英雄」近兩場都上名機會。「超跑王」剛賽第六進步良多，也有兼顧必要。

二重彩推介

第二場1北極光拖3星夢帝國4紅衣震撼7是必飛飛

複式一膽拖三腳，共六注，每注$10

第五場4馬爾代夫拖1金碧科3戰鬥英雄7超跑王

單式一膽拖三腳，共三注，每注$10

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