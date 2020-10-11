嘉應精英｜克服喘鳴症爆冷 容天鵬：其前景應該一片光明

是日（11日）沙田日賽早段賽果偏向正路，不過第七場三班1200米則爆冷收場。

容廐「嘉應精英」為在港少數未閹的雄馬，服役首兩戰未逢敵手，然而此駒競賽生涯開始受喘鳴症困擾，表現立即大幅下滑，今季兩戰皆三甲不入。

今仗「嘉應精英」賽前獨贏賠率落至12倍着啡燈，結果此駒飛到馬到，在波健士胯下終點前力抗東廐「醒目勇駒」衝刺掄元。

波健士今日暫兩出兩捷，練馬師容天鵬則連續第二次日賽有馬贏。

容天鵬說：「『嘉應精英』其實是一匹很有質素的馬，如果牠沒有喘鳴症，牠的前景應該是一片光明的。」

「牠的喘鳴症屬於嚴重級別，幸而目前受到控制。」

「今仗受惠於快步速，以及有好檔的幫助，沿途有遮檔形勢有利。」

「牠不是標準短途馬，將來可以跑較長的路程。」

第七場單Win及組合獨贏A3分別派124.5及34元，二重彩派2,966元。

至於第三、四名順序為「輝煌芯」及「醒臣」。

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