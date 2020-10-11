R10即場賠率啟示｜全日穩膽幸運快車 知道必勝睇飛再拼

第10場二班1200米：「幸運快車」WP票數一枝獨秀，昨日（10日）開飛2.4倍落到現時2.3倍，位置開飛1倍，去到現時1.8倍，信心飛十足。

上場跑同程輕鬆取勝，今仗再同程，對手又係上場蹄下敗將，今次田泰安停賽，蔡約翰起用華將一哥，唔會無矢放的，連捷應無問題，熱就熱啲，但都應係全日穩膽。

「知道必勝」上場不敵「幸運快車」，睇飛都似有信心再拼，開飛3.3倍W，回到現時4.8倍，皆因幸運快車票數太勁，位置有2.1倍就冷咗啲。

此駒以上場走勢，入三甲都仲可以嘅！

「健快聯盟」上場跑1000米直路，閘前落飛到12倍差啲贏埋，今仗跑長少少1200米應有利佢後上跑法。

呢匹馬昨日開飛14倍W已有早飛，落到現時7.9倍，佢嘅位置飛起昨日六點，一注由3.6倍打到落1.5倍，以當時56萬位置飛嚟講，呢注應有10萬，實有位置咁款。

現時2＋4呢條連贏有9.8倍，好抵博。

「超新星」季內初出第一仗例好，跑1200米係短啲，但俾返28倍W，7.5倍P好正常，博佢跑個P都和味啦。

「寶成智勝」唔係雷神騎就有10倍W，2.7倍位置咁好分頭，不過睇飛都似係無意攻堅。

「道道」由過關前21倍落到16倍。

提供：4幸運快車、2健快聯盟、5知道必勝、9超新星

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