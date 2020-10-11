自然力量｜騎練季內合作首捷 何澤堯姚本輝各自起個孖

華籍練馬師姚本輝上季奪取從練以來首個冠軍，替他勝出12Win的何澤堯稱得上是功臣之一。

不過，在今期（11日）田草賽事開始前，他們季內未曾合作贏馬。

終於這對好拍檔在第六場的四班1800米賽事打開了缺口。

是場大熱門「自然力量」為姚本輝、何澤堯帶來今季合作第一Win，這匹四歲新西蘭自購新馬繼上季尾開齋一役之後，再度在同程報捷。

「自然力量」今仗贏馬過程未受太大考驗，末段從外檔望空衝上，輕取亞軍「活力寶駒」（賀賢馬房）0.75馬位，相信季內再有建功機會，而此駒亦為騎練取得同日起孖佳績。

姚本輝說：「『自然力量』上場入直路後被困塞車，形勢非常不利，敗可原諒，今場排六檔，我都有點擔心，如果好似上場在內欄受困的話就慘了。」

「事實上今場真是有些實力馬埋欄後被困致敗，『自然力量』沒有重蹈覆轍，令我很放心。」

「上季我做冠軍練馬師，我對今季衛冕冠軍的信心好少，保持前列位置已經很好了。」

第六場單Win及組合獨贏A1分別派34元及19.5元，二重彩派424元。

跑獲第三、四名是「福善」（高伯新馬房）及「自然君子」（方嘉柏馬房）。

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