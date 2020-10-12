蘇保羅｜星期三夜賽贏開馬 蘇廐順應天意打鐵趁熱

蘇保羅在上周三（7日）快活谷夜賽憑「孖寶」打開今季勝門，他於周三（14日）谷戰雖只出兩駒，但均有不俗的爭勝機會。

「天意」上仗季內初出角逐谷草1200米，末段造出22.91秒全組第三快時間，後上跑第五。

以本身上次的表現，加上今場負輕磅，縮程角逐1000米，此駒有力爭取頭馬。

「神州俊馬」上場全程走外疊，末段都能維持勁勢，以第六名過終點。

9月尾被運往從化受訓，其間曾出試1200米草閘，沿途輕鬆順走，本身經過一場賽事熱身後，今仗出戰贏馬路程谷草1200米，可予對手莫大威脅。

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