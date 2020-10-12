高瞻遠矚｜最後一駒離開前摩廐 減分足夠增程瞄準目標

列陣周三（14日）谷夜三班1800米的「高瞻遠矚」，是大摩榮休散倉後離巢最後一駒，並轉投苗禮德馬房。

這匹現年五歲的新西蘭自購新馬，來港初期處於學習階段，所以一直減分，直至前季最後一戰，終在潘頓胯下贏五班田草1800米，打開服役勝利之門。

上季是「高瞻遠矚」大熟之年，季初至季中不斷拼搏，最終取得三場頭馬，路程由2000至2200米，蹄下敗將包括上季三勝的「關鍵時機」（已退役）。

亦因該段時間拼搏過多，「高瞻遠矚」季尾體力顯著下降，連帶成績也走下坡。

此駒加盟苗廐後已曾上陣，出戰嫌短的田草1400米是熱身性質，反觀今戰出爭谷草1800米合腳法得多，必然是箭頭所在。

根據「高瞻遠矚」其上季表現，現評64分有上升空間，何況苗禮德處理來投馬作風急進，此駒今季隨時連珠炮發。

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