賽事數據｜大熱敗兵接連補中 您哋心中要有南莊加寶　

近兩次賽事共有五駒匆出補中，牠們都是之前一仗大熱搏失之馬。

當中，上周三（7日）谷戰有「爪皇轟天」（6倍）及「帝豪大師」（3.5倍）勝出。

剛周日（11日）田戰則有「北極光」（1.7倍）、「自然力量」（3.4倍）及「加州雷電」（9.9倍）贏馬。

明晚（14日）谷中賽馬日，上仗大熱搏失入位馬只有第二場「心中有您」及第七場「南莊加寶」，值得重視。

第二場四班1650米「心中有您」，上仗跑1400米被捧成2.8倍大熱門，信心十足。

可惜此駒姍姍來遲只得第三，輸在末段甚遲才可撻着，復課狀態有進無退，改爭谷草賺級數，曾勝同程合腳法，補中呼聲高。

第七場三班1800米「南莊加寶」，上仗配賀銘年跑谷草一哩，閘前落飛變成4.7倍大熱門，可惜後上不及屈居亞軍。

此駒今仗增程跑曾三捷同程，兼且改由潘頓操刀，可期收復前失。

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