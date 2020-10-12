羅富全｜十月仍未斷纜 勁瀟灑奔向連捷路

羅富全近期頭馬數字明顯躍升，馬房踏入十月四次賽事均有馬贏。

周三（14日）谷戰羅廐出馬五駒，當中「勁瀟灑」及「維港奔流」剛於季內上名，應是馬房出擊重心。

羅廐今季兩匹賽駒首戰跑入三甲，「明德之星」及「保羅承傳」再出分別入Q及贏馬而回，反映練者擅於保持馬匹勇態，多能打疊交出好表現。

第三場四班1200米「勁瀟灑」，上季最後一仗贏馬開齋，上仗復出更取得跨季孖寶，五歲馬現時大熟大勇，繼續報跑贏馬路程谷草1200米，有力再下一城。

另外，第六場三班1200米「維港奔流」上季在韋廐兩勝同程，暑期幕後仍轉投羅富全馬房，上仗轉倉首戰，即交出全場最快末段追入第三名。

今仗打王牌出戰首本路程，繼續由贏馬拍檔何澤堯執韁，可替馬房省招牌。

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