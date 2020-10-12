退役馬名單｜方嘉柏四捷精英 突然宣佈光榮引退

馬會今日（12日）公佈，鄭俊偉馬房「幸運飛駒」、丁冠豪馬房「精英寶貝」、方嘉柏馬房「安賦」及文家良馬房「大地和平」宣告退役。

「幸運飛駒」是九歲馬，來港後勝出一場谷草1000米，季內三戰全屬雙位數名次，上周三（7日）上陣後缺操，直至今日告別。

「精英寶貝」在港兩勝泥地1200米，此駒自9月12日後停操，其後被驗出左前蹄球節受傷，結果因傷黯然離開。

「安賦」歷來四勝，包括季內由莫雷拉贏泥地1650米，剛周日（11日）仍到泳池游水，今日突然決定光榮引退。

九歲馬「大地和平」，在港曾三度報捷，今季自9月3日後即停操，結果今日落實脫離競賽生涯。

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