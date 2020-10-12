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賀銘年運氣差到咁｜尾三場全部排12檔 谷草開齋高難度

41分鐘前
賀銘年今戰抽檔運差

賀銘年今季已勝出四場頭馬，全部來自田草賽事。

而他在谷草出賽28次，只取得1亞6季，暫與頭馬無緣。

周三（14日）谷戰，賀銘年共有七匹座騎，檔位最佳是8檔之「芙蓉莊」。

其餘七駒檔位均為雙位數字，其中尾三場「量化歡騰」、「高瞻遠矚」及「安采」全部排12檔起步。

看來賀銘年要打破今季谷草悶局，今戰要在取位方面絞盡腦汁。

賀銘年周三座騎排檔

場次　馬匹　　排檔

一　　果然友　　12

二　　芙蓉莊　　8

三　　中華威威　11

五　　冠寶駒　　10

六　　量化歡騰　12

七　　高瞻遠矚　12

八　　安采　　　12

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賀銘年
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