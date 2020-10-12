快活谷夜賽｜出馬多形勢比人強 韋達不勝富祿不罷休

馬房出馬多常可借勢贏馬，皆因形勢比人強。

以剛周三（7日）谷戰為例，出馬最多達八匹的練馬師霍利時，甫開場即憑「爪皇轟天」打開今季勝門。

事隔一周，星期三（14日）再有谷草夜賽上演，整晚出馬最多馬房是韋廐，正選及後備馬合共九匹，可謂陣容鼎盛。

當晚韋廐最有睇頭兩駒非「富祿」及「扎西德勒」莫屬，牠們分別以新上名及新勝馬身份，角逐四班1000米及三班1800米，可期再有好表現。

「富祿」轉投韋廐至今六戰兩冠一亞一季一殿，賽績非本身於葉廐時可比。

此駒特擅谷戰之餘，更於B跑道錄得四戰一冠兩亞一殿，性能突出。

開季以來，「富祿」兩戰皆搏失跑位置，今次連從未跑過的谷中1000米都被安排出戰，反映幕後決心盡快補中，以敲響今季勝鼓。

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