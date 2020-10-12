谷中夜賽｜今季合作已一半入Q 文家良史卓豐多多都有

昨午（11日）沙田草地日賽頭場，由文家良馬房「都柏名駒」勝出。

此駒鞍上人史卓豐今季暫六度策騎文廐馬上陣，共獲兩冠一亞，入Q率達五成，騎練合作可見良好。

緊接而來的周三（14日）跑馬地夜馬，文家良與史卓豐再有交易，將以「濃有」攜手出戰當晚第四班1000米。

此駒上仗已由史卓豐爆冷打開今季勝利之門，如今以相同配搭再上征途，結合騎練合作成績，依然值得重視。

「濃有」已跨季連續七戰跑獲獎金名次，共取兩冠兩亞三殿，水準穩定。

今季踏入五歲大熟大勇，至今兩捷均由史卓豐經手，人馬合拍，周三晚可望再創佳績。

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