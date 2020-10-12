容天鵬馬房｜回巢復出即入Q 非凡才子見過紅不保留

星期三（14日）谷草夜賽，容天鵬派出四駒上陣，當中包括「非凡才子」將角逐二班谷草1650米。

若只看馬匹賽績，「非凡才子」顯示一直由容天鵬訓練，然而此駒曾於上季2月24日轉投苗禮德馬房。

不過可惜的是，在擅長訓練轉倉馬的苗禮德旗下，此駒於4月17日試閘後流鼻血。

結果在4月29日幕後決定食回頭草，「非凡才子」重返容天鵬馬房，換句話說此駒在苗禮德馬房從未出賽。

「非凡才子」今季回巢後首戰即爆冷跑第二，可見容天鵬對此駒性能始終最熟悉。

其實「非凡才子」可謂容天鵬繼「平湖之星」之後代表作，此駒曾於去年6月16日跑田草1600米，刷新二班同程紀錄時間。

其後此駒勝出二班谷草1650米，更曾以1分38.66秒打破同程全港紀錄時間（現紀錄為「綠色有運」所造的1分38.58秒），可見本身實力非凡。

「非凡才子」回巢容天鵬後，倉主於6月將此駒送上從化休養，操練逐漸回復正常。

由於此駒已有流鼻血紀錄，若果再次出現此問題便被強制退役，因此今仗必毫無保留，盡力爭取最佳名次。

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