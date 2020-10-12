電訊火箭｜上仗縮程受困而敗 徐雨石冀際遇有改善

徐雨石今季成績保持穩定，目前穩守練馬師榜中游位置。

周三（14日）夜賽徐廐出馬五駒陣容不俗，如有幸運之神眷顧，不難又有頭馬見面。

報跑第五場四班1200米的「電訊火箭」，上仗初次角逐同程，立即交出良好走勢，僅以0.75馬位之差落敗跑梗頸四。

練者今仗再安排這匹六歲馬於此程競逐，且看能否為馬房帶來佳績。

徐雨石分析此駒機會時說：「『電訊火箭』演出向來穩定，經常能跑入前列。」

「牠上季贏田草1600米，今季亦曾於1650米有好走勢，可惜只能跑得接近而未能勝出。」

「有見及此，上仗我安排『電訊火箭』到1200米一試。」

「由於抽到好檔起步，因此馬兒很快順利貼欄競跑，奈何中途步速轉慢，『電訊火箭』沿途受困馬群，未能取位亦令牠變得搶口。」

「不過入直路望空後，牠即能發揮良好後勁，跑得一席接近的第四名，如非受困應有更佳名次。」

「既然在短途跑得好，我亦樂於繼續讓「電訊火箭」出爭1200米，論狀態依然理想，期望有好際遇爭取佳績。」

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