蘇偉賢｜接手訓練一對同主馬連珠炮發 識時務者仍然贏

今季谷草開鑼戰（9月9日），暑假期間由高伯新轉投蘇偉賢馬房的「仍然贏」及「鵲橋飛渡」齊齊贏馬，包辦第一口孖寶。

「鵲橋飛渡」其後再取得一冠一亞，馬房招牌擦得光亮，周三（14日）晚輪到「仍然贏」再戰谷中，戰意毋須懷疑。

「仍然贏」上仗首戰第五班，實力明顯佔優，結果此駒順利以兩個馬位之先開齋。

「仍然贏」轉換馬房至今，操練一直保持正常，試閘走勢也很好。

上仗能夠輕鬆勝出，陣上顯示牠走勢比之前更放鬆，評分亦處有利水平。

今仗回師第四班，本身當銳繼續角逐1000米，可望再為馬主賴偉智建功。

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