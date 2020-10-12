賽事報名｜周日頭場開早啲 全勝雙雄＋大明星進擊大賽日

日馬繼續跑周日，成為季內第13次賽事，亦是新一個分級賽日。

星期日（18日）沙田馬場編跑八草兩泥共十場賽事，草地選用B加2跑道，頭場開跑時間為中午12時45分。

整日戲肉包括精英碗（1200米）及沙田錦標（1600米），構成季內首輪二級賽，分別有七駒及12駒參戰。

周日不是下午1時正開場，關乎當日下午將有日本秋華賞轉播來港受注，2時40分開跑，受注場次為S1-1。

當天特別彩池方面，三T及六環彩六寶獎分別有5,324,211及3,293,391元多寶累積。

騎師之中，楊明綸周日刑滿復出，周俊樂當天起停賽兩日，同日另有史卓豐、何澤堯及蔡明紹進行停賽前最後一戰。

星期日三班草地1200米，有兩匹未敗馬首度同場出賽，此乃分別由蔡約翰與羅富全師徒訓練的「共創繽紛」與「夢想成金」，鹿死誰手尚未可料。

當天另有大明星馬「金鎗六十」角逐沙田錦標，力爭跨季九戰全勝，同樣惹人關注。

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