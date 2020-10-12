蘇偉賢｜谷戰王牌馬未失獎金 帝豪寶駒久休復出仍然贏

上周三（7日）快活谷賽事，蘇偉賢出馬四駒，取得兩冠一季一第五佳績。

今次夜賽賢廐三駒列陣，其中「仍然贏」及「帝豪寶駒」均有王牌在身，應是馬房出擊重心所在。

今季已舉行四次谷草賽事，蘇偉賢旗下均有王牌馬上名，總數八駒共取得兩勝兩位一殿三第五，全數跑獲獎金名次。

上周谷戰就有「經典之星」打王牌贏馬，今次兩匹王牌馬「仍然贏」及「帝豪寶駒」均可捧場。

第四場「仍然贏」上場轉投蘇偉賢馬房復出即勝，以兩馬位輕取「爪皇轟天」，後駒最近已補中，可見水準不俗。

同主馬「鵲橋飛渡」轉投賢廐後三戰非冠即亞，幕後喜連珠炮發，「仍然贏」贏完打王牌必乘勝追擊。

至於頭場「帝豪寶駒」上季首兩仗均上名，證明本身休後復出特佳。

此駒重返五班亦佔班利，加上重配贏馬拍檔潘頓，縱使1200米路程嫌短，但憑新鮮感亦可突圍而出。

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