本港賽馬｜經濟下滑轉向馬圈搵食 富豪級馬主近排當旺

香港經濟以金融、地產為主導，商界名人、超級富豪、大地產商俯拾皆是，他們有不少早已躋身馬主行列。

受社會運動及疫情雙重打擊，本港經濟目前是史無前例的嚴峻，大中小微企均遇上經營困難，加上投資環境亦欠佳，再超級的富豪也要找出路。

開季以來，曾經贏馬的商界名人級馬主已有潘蘇通（「大金庫」）、榮智健（「幸運快車」）等，他們當時都有在沙田馬場親自拉頭馬。

來到周三（14日）新一輪谷戰，將以大地產商黃志祥最有機會，成為季內首位在谷中勝出名下馬的富豪級馬主。

黃志祥名下隸屬高廐的「年年旺」，至今唯一頭馬正是在今次所跑的三班谷草B賽道1200米勝出，本身累積五戰同一跑道獲一冠一亞，性能可見一斑。

此駒上賽復戰第三班即跑第四輸不遠，本身現評80分比上次入三甲時低一分，形勢上已有進取空間。

黃志祥個人名下馬只剩「年年旺」，高伯新為保支持必替此駒爭取更大利益，否則也不需在今期替牠打王牌報名。

「年年旺」今仗雖評負133頂磅，但本身跑慣跑熟谷草，加上季內已有實戰提升狀態，周三晚絕對有力脫穎而出。

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