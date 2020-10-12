天文台預測｜賽日或有雷暴 內檔馬優先留意

周三（14日）谷草賽事用B跑道，天文台預測會有大雨及雷暴，或有可能在變化地上作賽。

睇番最近9月9日同一移欄賽事，由一至六檔馬贏晒，不論是前領之「鵲橋飛渡」及「精算齊同」，抑或居中後上之「銀河飛馬」、「福滿寶」及「喜佳龍」，全部都係在彎位貼欄，抽中內檔馬仍須秤先。

今戰列陣馬中，第二場「加州明雋」是全場唯一贏過谷草B欄之參戰馬，快馬抽得一檔，可望重開勝門。

另外，第四場「富祿」四次跑谷草B欄獲一冠兩亞一殿，上周三（7日）入位後匆出跑強項兼有運抽一檔，有力贏馬補中。

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