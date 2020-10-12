熊系主人｜戰熊三千又係熊 范邦初雙管齊下打好谷戰

資深馬主范邦初名下賽駒均以「熊」字命名，他在周三（14日）谷草夜賽，將有「又係熊」及「戰熊三千」分頭出擊。

「戰熊三千」將角逐四班1200米，此駒上季最後兩戰谷草同程取一冠一亞，6月10日於同程僅不敵實力超級的「達心星」，可謂非戰之罪。

此駒於今季谷草開鑼日（9月9日）復出亦於此程上名，今仗續跑合適路程，絕對有力爭好成績。

至於「又係熊」上季於谷草煞科夜（7月15日）完成季內三捷，本身該場負重磅仍能力拒另一同程健將「精算齊同」，表現突出。

「精算齊同」今季一出即勝，目前已加到87分。

「又係熊」現評85分雖創本身在港新高，但相信仍有上升空間。

「又係熊」跑法主動，吼準強項谷中1650米而戰，有機會完成跨季三連捷。

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