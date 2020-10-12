田泰安復出｜周三冇運 六駒抽中外檔起步

田泰安停賽兩期後，周三（14日）谷草夜賽，將會重新披甲上陣。

這位毛里裘斯籍騎師，這夜將會出足八場，然而抽檔運卻欠佳。

除第七場「幸福老撾」抽1檔及第六場「人和家盛」6檔外，其餘六匹座騎，均抽8檔或以外檔位。

其中羅富全旗下新勝馬「勁瀟灑」更抽12檔起步，且看田泰安如何在取位方面扭轉乾坤。

田泰安周三座騎排檔

場次 馬匹 檔位

一 從頭越 9

二 叻叻精彩 9

三 勁瀟灑 12

四 仍然贏 8

五 戰熊三千 11

六 人和家盛 6

七 幸福老撾 1

八 太陽威威 11

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