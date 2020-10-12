莫雷拉復出｜重新接手綠色系兩駒 方嘉柏谷中持續有運

停賽兩日之莫雷拉於周三（14日）賽事刑滿重新披甲上陣，他上季五次停賽復出，當中四次有馬贏。

最近一次（7月12日）騎者更憑「一代莊主」、「顯心星」及「寶成智勝」連中三元，證明雷神餓馬後鬥志特別佳。

周三雷神座騎中，以一對方廐王牌馬「綠色有運」及「綠色勇駿」最值得捧場。

今季四次谷草賽事，方嘉柏是唯一次次有馬贏之練馬師，近三次更分別有「喜勝駒」、「駿爵士」及「肥仔威威」打王牌勝出。

今戰練者替「綠色有運」及「綠色勇駿」出王牌，兼雙雙交由雷神操刀，二人有望繼9月16日「綠色時代」後，再為同系馬建功。

「綠色有運」上季出賽16次，當中三次配雷神獲兩冠一第五佳績，包括上季首仗即勝，反而用其他騎師最叻只能獲季軍。

休後復出回配莫雷拉執韁，可望歷史重演，再度於季內初出即勝。

至於「綠色勇駿」是上季抵港之D布馬，跑過九場未勝，不過四次角逐谷草1200米獲兩亞兩殿全入前四名，其中兩場正是由雷神經手。

此駒最近配莫雷拉試谷閘，做足工夫而來，出王牌報跑首本戲，有力贏馬開齋。

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