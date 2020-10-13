谷草賽事丨方嘉柏今季未斷纜 莫雷拉向佢面上貼金

開季至今舉行過四次谷草賽事，練馬師方嘉柏每次都有頭馬進帳，周三（14日）晚方廐派出六匹馬出賽，其中有不少路程專家在陣。

第二場四班1650米「捉金皇」，同程出賽10次，合共取得兩冠一亞兩季，上名率剛好一半。

此駒上仗雖然回升四班作賽，但重臨首本路程，只負117磅輕磅，結果造出末段全場最快時間23秒14，後上擊敗另一匹路程專家「鵲橋飛渡」掄元。

而「鵲橋飛渡」接戰勝出季內第二捷，賽事水準非常高。

「捉金皇」今仗重配人馬今季合作曾上名之莫雷拉策騎，有望打鐵趁熱。

至於「綠色有運」今仗出戰首本路程谷草1650米，此駒同程出賽12次，成績四冠一亞兩季，上名率超逾五成，演出非常準繩。

上月莫雷拉曾為此駒試閘，但竟然跑包尾過終點，其後「綠色有運」被運往從化操練，9月18日試閘全程按實順跟跑第三，餘勢相當強勁。

「綠色有運」今仗作季內初出，重配贏馬拍檔莫雷拉，只負116磅輕磅，有望為練者帶來勝仗。

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